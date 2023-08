Arnhemmer Fred (62) heeft als enige in de wijk zijn huis versierd voor het vrouwenelftal: ‘Ik snap er niets van’

Zuster Thea (18) lag dood in haar kamer: 'Mijn ouders hebben nooit geweten waaraan ze is gestorven'

Zondag 9 juli 1972. ’s Koonings Jaght, de instelling voor gehandicapten in de bossen bij Arnhem, is in rep en roer. Zuster Thea Derksen (18) ligt dood in haar kamer. Onder mysterieuze omstandigheden. Een halve eeuw lang zoeken haar broers en zussen naar antwoorden. De Gelderlander ging met de familie Derksen op onderzoek uit. En deed een verrassende ontdekking.