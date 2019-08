Arnhemmer gaat tweeënhalf jaar de cel in voor overvallen snackbars en straatroof

Twijfels bij Sloetski over vervanging Bazoer

12:43 ARNHEM - Trainer Leonid Sloetski van Vitesse twijfelt over de vervanging van Riechedly Bazoer. De middenvelder is een duel geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax (2-2). Navarone Foor of Jay-Roy Grot begint zaterdag in de uitwedstrijd tegen Willem II in de basis.