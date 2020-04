Arnhemmer Gerard wacht in afgegrendeld Zuid-Afrika op vlucht terug: ‘Het leger loopt hier op straat’

Gerard Velthuizen is op 9 juni 1952 geboren in Ede. Hij was wethouder van de gemeente Arnhem van 1986 tot 1994. Daarna leidde hij woningcorporaties en culturele organisaties. Velthuizen leerde Zuid-Afrika kennen als wethouder Volkshuisvesting in een tijd dat Arnhem een band kreeg met het Zuid-Afrikaanse Kimberley.



Hij zette zich in voor steun aan deze stad via de stichting Conkim. Sinds januari 2016 is hij voorzitter van het Platform Binnenstad Arnhem. Hij heeft een relatie met Leana uit Zuid-Afrika. ,,Ik heb twee dochters van 37 en 40, twee kleinzonen van 9 en 13, twee kleindochters van 2 en 4. Er is een kleinzoon op komst.”