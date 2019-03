Arnhemmer heeft leven gebeterd na huiselijk geweld: OM eist werkstraf en voorwaardelijk cel

Video Opname van concert in GelreDome op nieuw compilatie-al­bum Rolling Stones

15:41 ARNHEM/ AMSTERDAM - The Rolling Stones brengen volgende maand een nieuw compilatiealbum uit, met daarop een nummer dat werd opgenomen tijdens het concert dat de band in 2017 gaf in GelreDome. Hoewel ‘Honk’ al de 26e verzamelplaat in de historie van de band is, hebben Mick Jagger en co een aantal unieke live-tracks geselecteerd die nog niet eerder zijn uitgebracht.