Arnhemmer in race voor titel 's lands beste klusvader

Video Rekening van bijna 1.000 euro na uitzetten goudvissen in Jansbeek

17:07 ARNHEM - Arnhemmer Rob Garritsen moet 968 euro betalen om de kosten te dekken van de professionele visser die in april heeft gecontroleerd of er nog goudvissen zwommen in de Jansbeek in de Arnhemse binnenstad.