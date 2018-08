Arnhemmer Job de Swart mag zich Master of Wine noemen

De hoogst haalbare internationale kwalificatie op wijngebied. Dat is de prestigieuze titel Master of Wine (MW). Sinds vandaag is er een derde Nederlander die de felbegeerde letters MW achter zijn naam mag zetten: Job de Swart (37) uit Arnhem.

Ellen Willems

Er zijn wereldwijd slechts 370 wijnkenners die zich Master of Wine mogen noemen. Job de Swart is na Frank Smulders en Cees van Casteren, tevens Gelderlandercolumnist, de derde Nederlander met deze titel.

Master of Wine word je niet zomaar. Zo moet je 12 verschillende wijnen blind proeven, herkennen en op de juiste manier omschrijven. Dat betekent een jarenlange studie van de theorie en vele reizen naar wijngebieden over de hele wereld. Tot slot moet je een scriptie opleveren die is gebaseerd op je eigen onderzoek.

Klimaatfactoren

Voor zijn onderzoek verdiepte de Arnhemmer zich jarenlang in de bodem- en klimaatfactoren die van invloed zijn op wijnbouw. Het resultaat: een app, de Grape Compass, waarmee wijnmaker het risico op schimmels in wijngaarden beter voorspellen. Job de Swart onderzocht in welke mate zeven Zuid-Afrikaanse wijnproducenten gerichter schimmelziekten konden bestrijden met behulp van de voorspellingen van Grape Compass. De eerste resultaten zijn indrukwekkend: dankzij de app kunnen wijnboeren veel efficiënter, kostenbesparender en dus duurzamer werken.