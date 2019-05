Arnhemmer John K. bestraft voor ‘stalking’ pedoseksueel in Schiedam

Infoavon­den over omstreden opvangflat Arnhem om veilig­heids­re­de­nen afgelast

17:05 ARNHEM - De informatieavonden over de huisvesting van ex-gedetineerden en mensen met psychiatrische problemen in de Arnhemse Paasbergflat gaan niet door. Dat gebeurt vanwege veiligheidsredenen. Tegen het plan is veel verzet in de buurt.