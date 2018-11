Arnhemmer klaagt gemeente aan vanwege verjagen mussenkolonie

Koopwonin­gen onbetaal­baar voor starters: check wat jij kunt kopen in jouw gemeente

11:35 Starters komen in onze regio zeer moeilijk aan een woning, omdat zij die simpelweg niet kunnen betalen. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. In alle gemeenten in deze regio is slechts 1 op de 35 woningen betaalbaar voor hoogopgeleide starters. Rozendaal is onbetaalbaar, in Wageningen is de kans op een woning het grootst.