Arnhemmer krijgt anderhalf jaar cel voor seksueel misbruik van 13-jarig meisje

Marcouch: dit weekend extra controles op drukke plekken in Gelderland-Mid­den

16:30 Arnhem - In de regio Gelderland-Midden geldt vanaf nu een samenscholingsverbod. Wie zich in groepen van drie of meer mensen op straat begeeft, loopt kans beboet te worden. Dit weekend worden daarvoor extra controles uitgevoerd op plekken waar mogelijk drukte wacht, zoals het Sonbeekpark in Arnhem en de Posbank.