Arnhemmer krijgt tbs nadat hij zijn vader met hamer probeerde te doden

6 januari ARNHEM - Hij was de gehele dag al bevangen door boosheid, angst en waanbeelden. Zijn vader zat in de stoel rustig de krant te lezen. Maar door alle stemmen in zijn hoofd dacht de toen 38-jarige Richard maar één ding: ‘Pa moet dood’.