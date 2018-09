Twee jaar cel voor seks met minderjarige meisjes uit Baarn

Drukke avondspits rond Arnhem al vroeg op gang met files

16:47 ARNHEM - De avondspits rond Arnhem is maandagavond al vroeg begonnen met files. Bij knooppunt Waterberg botsten even voor 16.30 uur twee auto's waardoor op de verbindingsweg van de A12 naar de A50 maar één rijstrook open is. Verderop op de A12 is op de brug bij Westervoort een rijstrook dicht.