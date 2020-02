Arnhemmer krijgt twee jaar celstraf voor vier tasjesroven en mishandeling

De feiten werden gepleegd in Arnhem en Nijmegen, in 2017, 2018 en 2019. Voor het bewijs verwijst de rechtbank naar het gebruikte masker tijdens de tasjesroven, sporen op de scooter en dna-sporen op een bivakmuts.

Dat de straf lager is, komt omdat de rechtbank het uit de hand rukken van tasjes als ‘licht geweld’ kwalificeert, terwijl de strafeis uitgaat van zwaarder geweld. Justitie woog de ‘enorme impact’ van de tasjesroven mee in het bepalen van de strafmaat.

7 mille schadevergoeding

Naast de opgelegde straf moet de man bijna 7 mille aan de slachtoffers betalen, waar het OM een bedrag van 8 millie had gevorderd. De verdediging had voor de meeste feiten vrijspraak bepleit, met name omdat er in de ogen van de raadsman te weinig onderzoek was gedaan en het bewijs was ‘gebaseerd op drijfzand’.