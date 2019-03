Arnhemmer Maarten Tjallingii eindigt als derde bij mountainbike wedstrijd Cape Epic in Zuid-Afrika

‘Leeg­stands­dok­ter’ Alvast pept Musiskwar­tier in Arnhem op

18:50 ARNHEM - ‘Leegstandsdokter’ Alvast pept het Musiskwartier in Arnhem op in tijden van tegenslag. Dat doet het bedrijf met de tijdelijke verhuur van winkelpanden aan starters voor een zacht prijsje. ,,We noemen het een vergoeding”, zegt accountmanager Suzan van Bilt. Ze is op zoek naar twee nieuwe huurders in de De Gruyterpassage.