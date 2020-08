Arnhemmer met flat worstelt met groente-, fruit- en tuinafval

VIDEO en UPDATE Arrestatie­team doet inval in woning en houdt man aan in Arnhem

8:00 ARNHEM – Een zwaarbewapend team van de politie heeft afgelopen nacht een inval gedaan in een appartement bij winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. Daarbij is een man aangehouden. Waarom is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden.