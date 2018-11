Arnhemmer mogelijk onder vuur genomen na worsteling

Voor een woning aan de Rosendaalseweg zou een worsteling zijn geweest tussen drie mannen. Eén van hen wist zich los te rukken, de andere twee stapten in een auto. Vanuit die auto is mogelijk geschoten op de derde man, aldus de mededeling van de politie. Omstanders hebben in elk geval een knal gehoord.

De vluchtende man wist te ontkomen richting de Jumbo-supermarkt aan de Rosendaalseweg. Het duo in de auto is nog wel achter hem aan gegaan, maar is uiteindelijk verder gereden. De politie onderzoekt de zaak, maar tast nog in het duister over wat er nu precies is gebeurd.