Arnhemmer na 14 maanden hechtenis vrijgesproken van poging tot moord

De favoriete plek van... Arnhemse zanger Joey Hartkamp is het gelukkigst in ‘zijn’ Klarendal

9:03 ARNHEM - Al zou de Arnhemse zanger Joey Hartkamp (30) ooit multimiljonair zijn, dan nog is hij op z'n gelukkigst als hij de rest van zijn leven in een rijtjeshuis in Klarendal zou wonen. Vrijwel z'n leven lang al woont hij in de bekende Arnhemse wijk. Klarendal verlaten? Hij moet er nog niet aan denken. ,,Ooit woonde ik twee jaar in Velp. Met gierende banden kwam ik terug. Ik miste de interactie, de gezelligheid, de saamhorigheid van de wijk.’’