Arnhemmer opgepakt omdat hij een vriendin letterlijk het huis uit zou hebben geslagen

Man raakt gewond bij geweldsin­ci­dent in woning Dieren; buren horen dader wegrennen

12:23 DIEREN - Bij een geweldincident in een woning in de Thorbeckestraat in Dieren is een man (48) gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij is eerst door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis in Arnhem gebracht. De dader is gevlucht.