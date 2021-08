Arnhemmer opgepakt voor afpersen 23-jarige: dreigde pikante foto’s te publiceren

Rond 20.00 uur werd de verdachte, na een korte achtervolging te voet, aangehouden door agenten in burger op de Sophiastraat in de Brabantse stad.



Kort daarvoor had de man een tas met geld van de grond gepakt nabij het Valkenbergpark in Breda. Agenten in burger observeerde deze plaats nadat het slachtoffer zich had gemeld bij de politie.

Date

De man uit Breda kreeg maandagochtend contact met de verdachte via een datingsite. Verder contact via Whatsapp liep uiteindelijk uit in een ‘date’.



Daarvoor moest het slachtoffer een aantal seksueel getinte foto's van zichzelf sturen. Een uur later kreeg de man een dreigend Whatsapp-berichtje dat hij 500 euro moest afstaan, anders zouden de foto's online geplaatst worden.

Vicieuze cirkel

In eerste instantie voldeed het slachtoffer aan het verzoek. Toen hij daarna weer een dreigend berichtje ontving waarin er opnieuw om geld gevraagd werd besefte de Bredanaar dat hij in een vicieuze cirkel terecht was gekomen. Daarop besloot hij naar de politie te stappen.



De politie adviseerde hem om toch een tas neer te leggen op de afgesproken plek terwijl agenten in burger de boel observeerden. Kort daarna verscheen een man die de tas van de grond raapte, hij werd na een korte achtervolging te voet aangehouden.



De recherche onderzoekt of er meerdere personen bij deze zaak betrokken zijn.