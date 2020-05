Arnhemmer Paul was slachtoffer van coronaspuger: ‘Het voelt voor mij als een poging tot moord’

Arnhemmer Paul Hendrikx (61) is hevig verontwaardigd omdat hij is bespuugd. ,,Mijn vader is onlangs overleden aan corona. Voor mij ligt het daarom extra gevoelig.” Hendrikx heeft aangifte gedaan. ,,Het voelt voor mij als een poging tot doodslag of zelfs moord.”



De Arnhemmer kwam afgelopen zondag van de begraafplaats in Westervoort. Daar had hij, op moederdag, een bezoek gebracht aan de graven van zijn vader en moeder. ,,Ik was tot voor kort mantelzorger voor mijn vader. Ik bezocht hem vaak in het verpleeghuis in Westervoort en deed wekelijks zijn was.”