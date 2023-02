Arnhemmer reed man aan die op hem afrende met een steen, maar hoeft niet tien maanden de cel in

indebuurt.nl Alaaf! Alle handige info over carnaval in Arnhem op een rijtje

Of je het nou wel of niet viert, voor Arnhemmers is het handig om te weten wat er speelt rondom carnaval in de stad. Sommige inwoners willen weten wat er te doen is, anderen zijn geïnteresseerder in wegafzettingen tijdens de optocht. Daarom hier alles wat je wilt weten over carnaval in Arnhem op een rij.