Arnhemmer scheurt met 124 kilometer per uur weg na politiecontrole

De man was eerder al naar de kant gehaald in het kader van een controle op de naleving van de verkeersregels. De politie maakt daar werk van na klachten over hardrijders in Arnhem, met name in en om het centrum. Ook omwonenden van de Voetiuslaan hebben geklaagd.



De 28-jarige werd gecontroleerd omdat hij tijdens het rijden een mobiele telefoon in zijn hand had. Toen hij daarvoor was bekeurd, reed hij met grote snelheid weg. Met een lasergun werd een snelheid van 124 kilometer in het uur gemeten. Na een korte achtervolging werd de Arnhemmer voor de tweede keer van de weg gehaald. De actie kostte hem zijn rijbewijs.



In totaal bekeurde de politie bij de controle acht bestuurders voor het overschrijden van de maximumsnelheid. Op de IJssellaan, waar het maximum ook 50 is, werden onder meer snelheden gemeten van 84 en 93 kilometer per uur.