Arnhemmer schrijft WK-boek: 'Er zit veel ellende in het voetbal'

ARNHEM - Een Nederlands boek over de geschiedenis van het WK voetbal was er nog niet. Arnhemmer John Swelsen schreef het. ,,Er zit veel ellende in, maar de bal blijft rollen.’’

Tragiek & triomf heet het boek van John Swelsen (49) over de geschiedenis van de wereldkampioenschappen voetbal, van 1930 tot nu. Het is het werk van een voetballiefhebber, die ook in geschiedenis is geïnteresseerd. Swelsen juicht als Oranje scoort, maar wil ook weten onder welke omstandigheden.

,,Ik was 13 jaar toen ik geboeid raakte door het WK. Ik verzamelde alles wat er mee te maken had. Ik wilde ook sportjournalist worden, zoals een neef van me, Theo Vaessen. Alleen deed ik het niet zo goed op school. Toen Oranje in 1990 weer meedeed, ben ik helemáál gegrepen door het fenomeen. En dat is nooit meer overgegaan.’’

Waarom kom je nu met dit boek?

,,Ik ben geïnspireerd geraakt door Raf Willems, schrijver van boeken over voetbal en de samenleving. Zoals hij het beziet, zo heb ik het ook altijd gevoeld. Een WK is veel meer dan voetbal. Er komen zoveel verhalen samen. En altijd speelt de politiek een rol. Dat die gescheiden moet worden gezien van sport wordt altijd geroepen door degenen die iets te verbergen hebben. De bazen van de FIFA, foute regimes.’’

Zoals in 1978, toen Nederland in Argentinië speelde. Dat WK geef je een hoofdstuk samen met dat van 1934, in Italië.

,,Daar zit een van de historische parallellen die me interesseren: in Italië was in 1934 Mussolini aan de macht, in Argentinië in 1978 generaal Videla. Ze grepen beiden de macht nadat hun land in een crisis was gestort. De overeenkomst is dat ze allebei het WK voetbal hebben gebruikt voor politiek gewin. Mussolini stak zich in de schulden om het WK naar Italië te halen. Videla moest er eerst nog van overtuigd worden dat-ie er wat bij te winnen had. Een andere overeenkomst is dat rond beide toernooien verhalen hangen over dubieuze beslissingen van de scheidsrechter in het voordeel van het organiserende land.’’

Naarmate de jaren verstrijken, verandert de blik op de geschiedenis. In 1978 mochten we van Bram en Freek niet naar het WK, in 2018 horen we Dwaze Moeders Arie Haan en Ernie Brandts bedanken dat Nederland erbij was.

,,De oppositie in Argentinië wilde juist dat de internationale pers zou komen om de verhalen op te tekenen over de militaire junta en hoe die afrekende met haar tegenstanders. Zo is het ook gedaan, door Nederlandse journalisten. Verder had de staatsgreep waarmee de junta aan de macht kwam plaats nadat de regering onder Isabel Peron er een economische puinzooi van had gemaakt. In die zin gaf het WK ook een morele opkikker aan het volk.’’

Nederland is er in Rusland niet bij, maar in jouw boek wel.

,,Natuurlijk! We hebben het ook best goed gedaan. Drie keer de finale gehaald, twee keer een halve finale. Dat zijn immense cijfers. Trouwens, de eerste keer dat we gingen, in 1934, is er een link met Arnhem.’’

Vertel.

,,Het team vertrok met de trein vanaf het station in onze stad, nadat het zich had verzameld in hotel Bristol van Jan Dommering. Honderden Arnhemmers zwaaiden de ploeg uit. Ze stonden zelfs op de daken! Het was ook voor het eerst dat een supporterslegioen meereisde. Er gingen 7.000 Nederlanders naar Italië, met de trein, de bus en zelfs de fiets. 'We gaan naar Rome', werd er gezongen. Maar we waren al na één wedstrijd in Milaan klaar. Zwitserland won met 3-2. We gingen niet naar Rome. Net als in 1990, toen Duitsland won.’’

En wie wint er dit jaar?

,,Ach, het toernooi duurt nog zo lang. Er kan van alles gebeuren. Kijk naar Spanje, dat de bondscoach nog even ontslaat vlak voor het begin. Toch is Spanje voor mij topfavoriet.’’

En je blijft het volgen?

,,Er zit veel ellende in het voetbal, maar het brengt ook heel veel vreugde en passie. De bal blijft rollen.’’

John Swelsen, Tragiek & triomf, een boek over de geschiedenis van de wereldkampioenschappen voetbal 1930-2018, uitgeverij Lecturium, 20,95 euro.