Arnhemmer steekt draak met weghalen I amsterdam-letters: 'Wij willen We arnhem'

ARNHEM - Niet 'I amsterdam', maar 'We arnhem'. En dat met grote rood-witte letters middenin Park Sonsbeek. Het lijkt Arnhemmer Frank Rikken een mooie knipoog naar de actuele discussie over het verwijderen van de iconische I amsterdam-letters in de Nederlandse hoofdstad. Daarom hoopt hij nu dat stadsgenoten hem willen bijstaan om zijn idee snel te realiseren.

,,Voor de stad zou het een ludieke manier zijn om landelijke aandacht te krijgen’’, zegt Rikken, geboren en getogen in Arnhem. ,,Het idee is erg simpel, maar alles zit erin. En het is ook een beetje een lange neus naar Amsterdam natuurlijk.’’



Het plan om de karakteristieke letters I amsterdam, die onder meer op het Museumplein in Amsterdam en bij luchthaven Schiphol staan, weg te halen, noemt hij 'suf'. De internationaal bekende tekens zouden symbool staan voor individualisme en massatoerisme.

Lees ook PREMIUM Druk Park Sonsbeek kan best nog een paar bussen Chinezen aan Lees meer

Rikken, zelf eigenaar van een reclamebureau, vindt juist dat je als stad trots moet zijn op wat je hebt. ,,Als de letters weg moeten uit Amsterdam, willen wij ze wel, dacht ik. Maar dan op een andere manier. Daar heb je de 'I', hier de 'We'. In Arnhem denken we aan elkaar en aan anderen.’’

Niet de eerste

Hij is niet de eerste met het idee om de spreuk 'We Arnhem' in de Gelderse hoofdstad te gebruiken. Zo introduceerde zanger Joey Hartkamp de slogan eind vorig jaar bij ontmoetingsfeest Arnhem Samen op het Gele Rijdersplein. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gebruikten de tekst eerder al eens voor een project. En tijdens een uitzending van het satirische actualiteitenprogramma Dit Was Het Nieuws van de NPO kwam de term afgelopen weekeinde ook nog eens voorbij.



Volgens Rikken is het niet de bedoeling met het concept van een ander aan de haal te gaan. Hij hoopt vooral dat de letters zo snel mogelijk bij een Arnhemse hotspot als Park Sonsbeek geplaatst kunnen worden. ,,Als je iets wil doen, dan moet je het namelijk nu doen. Anders is het te laat.’’

Made in Arnhem

Ondernemers die hem willen helpen om zijn idee te verwezenlijken, kunnen hem via zijn Facebookpagina of per mail benaderen. Hoeveel geld precies nodig is om zijn 3D-visualisatie te ontwikkelen, onderzoekt hij nog.

De gemeente Arnhem laat weten altijd open te staan voor goede ideeën op het gebied van marketing. ,,Maar het zou natuurlijk wat voorbarig zijn om onze Made in Arnhem-campagne nu in één keer opzij te schuiven.’’