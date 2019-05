Arnhemmer steelt van eigen moeder en bedreigt caissière met mes: OM eist cel

‘Grapje grapje’

De jonge medewerkster van de supermarkt aan de Amsterdamseweg sloeg alarm door haar collega’s op 7 januari via de oortjes te zeggen dat de kassa niet open ging. De verbaasde collega’s kwamen naar haar toe en zagen een man bij de kassa die ‘grapje grapje’ riep en ervandoor ging.



De caissière vertelde dat de man bij het afrekenen van een blikje drinken een tas aan haar had gegeven en had gezegd dat ze er geld uit de kassa in moest stoppen. Deed ze het niet dan zou hij haar neersteken. Hij liet daarbij een mes zien dat hij in zijn mouw verborgen had.