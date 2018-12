Arnhemmer stuurt geld naar broer in kalifaat: 10 maanden cel geëist

Zijn ene broer Abdelkarim besloot in Syrië te gaan vechten als jihadist, zijn andere broer Mohammed werd aangehouden toen die onderweg was naar Syrië en zijn halfbroer Morad is in september opgepakt omdat die een aanslag in Nederland zou hebben willen plegen. Dat Abdelkarim in Syrië wilde strijden voor een onderdrukt volk, vindt Youssef nobel. ,,Maar ik hang het jihadistische gedachtegoed niet aan’’, zegt de Arnhemmer, vader van drie jonge kinderen en actief als maatschappelijk werker. Door de rechtszaak die nu tegen hem loopt, krijgt hij geen verklaring omtrent gedrag. Dat maakt werken lastig voor hem.

Levensonderhoud

Voor Youssef was het simpel: Abdelkarim was net in Syrië en vroeg om geld voor 'levensonderhoud’ en als broers help je elkaar. Wat zijn jongere broer daar precies deed, wist hij niet. In 2013 maakte Youssef drie keer geld over, in totaal 7.350 euro.



Abdelkarim is de bekendste jihadist uit Arnhem, een leider van de aan Al-Qaida gelieerde groep Jabhat al-Nursa. In 2014 riep hij moslims op tot het stellen van een stevige daad tegen Nederland. Een jaar later sneuvelde hij tijdens gevechten.