Arnhemmer Tiede Herrema, ooit ontvoerd door de IRA, overleden

Herrema was in het najaar van 1975 meer dan een maand lang voorpaginanieuws doordat hij gevangen werd gehouden door leden van de IRA, het Iers Republikeins Leger. Hij gaf destijds in Limerick leiding aan kabelfabriek Ferenka, een dochteronderneming van Akzo. Onderweg naar zijn werk werd hij ontvoerd. In ruil voor zijn vrijlating eisten de ontvoerders de vrijlating van drie gevangen genomen IRA-leden. De eerste dagen van zijn ontvoering lag hij geblinddoekt vastgebonden op een bed in een boerderij. Hij probeerde contact te leggen met zijn ontvoerders, de 32-jarige Eddie Gallagher en de 21-jarige Marian Coyle. Dat lukte met Gallagher. Hij wist hem ertoe over te halen zijn handen los te maken.

Bestorming gestaakt

Later werd Herrema overgeplaatst naar een huis in het dorp Monasterevin. De politie kreeg daar lucht van en deed uiteindelijk een inval. De bestorming werd gestaakt omdat de ontvoerders Herrema dreigden dood te schieten. Uiteindelijk wist Herrema Gallagher en Coyle ervan te overtuigen dat ze moesten onderhandelen over de lengte van hun gevangenisstraf als ze zich zouden overgeven. De ontvoerders gaven zich over en Herrema kwam vrij. Hij werd door de inwoners van Limerick als een held onthaald en benoemd tot ereburger van Ierland. De Ferenka-fabriek in Limerick werd eind jaren zeventig gesloten. Terug in Nederland had Herrema nog een aantal andere functies bij Akzo en was hij een tijdlang directeur van het Rode Kruis. Ook stelde hij als interim-manager orde op zaken bij omroeporganisatie Veronica.

In Arnhem onderscheidde Herrema zich enige jaren als voorzitter van de Stichting Het Dorp, de woongemeenschap in de wijk Heijenoord voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Ook was hij namens de VVD nog even kandidaat voor een wethouderspost. Dat ging toen net niet door. Zijn vrouw Elisabeth was namens dezelfde partij nog wel een tijdlang raadslid.



Tiede Herrema was ook een fanatiek thuisschaker. Zo kon het gebeuren dat hij in april 2011 in Arnhem meedeed aan een simultaan tegen grootmeester Hans Böhm. Herrema werd al snel verslagen.