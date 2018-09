Arnhemmer Umut Timur breekt door in Turkije

ARNHEM - Ineens is hij beroemd, Umut Timur (28) uit Arnhem. Al sinds zijn 14de schrijft hij muziek, maar deze zomer brak hij definitief door in Turkije met zijn plaat 'Vermedin'.

Umut Timur (Arnhem, 23 mei 1990) bracht in 2016 zijn eerste album Istanbul uit. Zijn tweede album Saheser kwam afgelopen voorjaar uit. Hij maakt zijn muziek in samenwerking met de Arnhemse producer Joost Jellema. Jellema produceerde eerder de grote hit Parijs van Kenny B.

Wat betekent 'Vermedin'?

,,Het betekent 'Je hebt het niet teruggeven'. Ik denk dat de titel onderdeel van het succes is, want luisteraars vragen zich af: wat heb je dan niet teruggeven? Tijdens het luisteren hoor je dat het om mijn hart gaat. Ik ben smoorverliefd op iemand, ze heeft mijn hart afgepakt, maar geeft hem niet terug.''

Het lied is in Turkije een enorme hit. Krijg je ook reacties in Nederland?

,,Via social media komen reacties van over de hele wereld binnen. In Arnhem word ik door Turken aangesproken die me feliciteren of met me op de foto willen. Ik was laatst op een bruiloft waar wel honderd gasten met me op de foto wilden. Extra leuk vind ik het wanneer Nederlanders mij herkennen. Toen ik laatst op een festival draaide in Amsterdam, stonden er ook groepen Hollanders mee te zingen: 'Vermedin, Vermedin'. Dat vind ik mooi, dat mijn muziek mensen bij elkaar brengt.''

Je probeert heel bewust een positief rolmodel te zijn in je liedjes en ook op je social media. Waarom is dat?

,,Ik kan op mijn social media laten zien dat ik zit te roken in een Shisha lounge, óf dat ik thuiskom met een bos bloemen voor mijn moeder. Ik doe liever dat laatste. Hopelijk nemen mensen dat positieve gedrag over, want in je jeugd is een verkeerde keuze snel gemaakt.



,,Ik ben opgegroeid in de Arnhemse achterstandswijk Malburgen. Het ziet er nu beter uit daar, maar van vroeger herinner ik me vooral hoe donker en grijs het was. We zaten op een flatje en hadden het niet breed. Al vroeg ging ik met andere kinderen het verkeerde pad op. Ik herinner het me niet eens, maar volgens mijn moeder deed ik mee aan berovingen en het lastig vallen van mensen op straat. Om die reden zijn mijn ouders toen ik 10 jaar was verhuisd naar een andere wijk. Ze hebben me uit die situatie gehaald, dat was goed.

Begreep je dat toen?

,,Nee, ik had ineens geen vrienden meer. Dat was moeilijk. Tot ik 17 jaar was bleef dat zo. In die tijd ben ik songteksten gaan schrijven op mijn kamer.''

En op je 17de bracht je voor eerst een song uit op YouTube.

,,Ja, toen begon ik in de openbaarheid met het delen van mijn muziek. De liedjes die ik uitbracht werden best goed beluisterd, maar de echte doorbraak is nu, met Vermedin. Ik ben trots dat ik nooit heb opgegeven. Ik heb in de dönerzaak van mijn vader zelf het geld bij elkaar verdiend om in de studio mijn muziek te kunnen opnemen. En ik heb mij gelukkig nooit laten verleiden om te tekenen bij een platenlabel. Daarom is het geld dat ik nu verdien met mijn muziek, alleen voor mij.''

Over een maand ga je trouwen en daarna wil je emigreren naar Turkije. Waarom is dat?

,,Ik vind het er fijner. Tijdens mijn studie events, music and entertainment in Tilburg heb ik een jaar stage gelopen in Istanboel. Het weer, de cultuur, ik was meteen verliefd op die stad. Hoewel ik me echt Nederlands voel, spreekt de Turkse cultuur mij meer aan. Mijn moeder zegt wel eens tegen mij: 'Hoe kom jij zo ouderwets? Wij hebben je toch modern opgevoed?'''

Waarin ben jij ouderwets?

,,Het zit in kleine dingen. Dan eten we thuis met de hele familie en dan zeg ik tegen mijn neefje: 'He, sta eens even op voor je oom. Laat hem aan de eettafel zitten.' Ik vind dat je respectvol moet zijn tegen de oudere generatie. In mijn liedjes breng ik mijn normen en waarden ook naar voren. Je zult mij niet horen zingen over drugs, stelen of drank.''

Kunnen we in de toekomst ook Nederlandse muziek van je verwachten?