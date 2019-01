Arnhemmer vast voor uitdelen ‘flinke schop’ aan conducteur

Chinese ‘sekte’ gelooft dat Jezus is wederge­keerd en lonkt naar religieuze Arnhemmers

9:13 ARNHEM - Kerken en dominees in Arnhem worden via internet benaderd door de Chinese Kerk van de Almachtige God (KAG). De religieuze beweging is sinds enkele maanden in Nederland gevestigd, en gelooft dat Jezus in 1991 is wedergekeerd in de vorm van een Chinese vrouw.