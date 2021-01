Arnhemmer vertrekt naar buurgemeenten; aanbod koopwoningen laagste in dertien jaar

Dat blijkt uit een analyse van de jongste woningmarktcijfers van makelaarsorganisatie NVM door BMV Makelaars uit Arnhem (voorheen Strijbosch Thunnissen). De genoemde getallen betreffen het hele jaar 2020, toen in bijvoorbeeld de gemeenten Lingewaard en Zevenaar elk zevende huis werd verkocht aan Arnhemmers die hun stad de rug toekeren.



Vanuit de Randstad is er een trek naar het Oosten, die de huizenprijzen in de stad flink omhoog jaagt, tot een gemiddelde verkoopprijs van 319.000 euro in 2020. Is er een oorzakelijk verband met de vertrekkende Arnhemmers? Analist Maarten Muller van BMV Makelaars wil en kan zo ver niet gaan. ,,Deze ontwikkeling komt nu bovendrijven. Het gebeurt allebei tegelijk, maar of er een relatie is, is niet te zeggen.’’