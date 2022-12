Arnhemmer vindt verscheurde drachtige pony in zijn wei: ‘Ben er helemaal door van slag’

Een wolf heeft vermoedelijk een pony doodgebeten die in een weiland op Schaarsbergen stond. De pony was drachtig. ,,Ik ben er helemaal door van slag”, zegt eigenaar Chris van der Slikke.

De pony moet in de nacht van maandag op dinsdag zijn doodgebeten. Van der Slikke kwam erachter dat zijn pony was gegrepen omdat hij 's ochtends vroeg werd gebeld. ,,Door een man van het Geldersch Landschap. Hij had het kadaver zien liggen. Ik ben daarop direct naar de wei gegaan.”

Wat hij daar aan trof, was volgens Arnhemmer Van der Slikke verschrikkelijk. ,,Mijn pony was in haar keel gebeten. Typisch werk van een wolf. Die perforeert de luchtpijp zodat een dier stikt. Daarna had hij zich tegoed gedaan aan de pony. Ze was half opgegeten. Alle organen waren weg, behalve haar maag.”

DNA afgenomen

Van der Slikke heeft Bij12 ingeschakeld. Die organisatie houdt voor de provincie bij waar wolven leven en handelt de schade af. ,,Een taxateur heeft de pony bekeken, foto's genomen en DNA afgenomen", zegt Van der Slikke. Pas na DNA-onderzoek kan BIJ12 officieel bevestigen of het hier om een wolf gaat of niet. Al heeft Van der Slikke daar geen twijfel over. ,,Dit is het werk van een wolf. Daar ben ik zeker van.”

Dat er een wolf rond loopt op Schaarsbergen is niet ondenkbaar. Het dorp aan de noordrand van Arnhem ligt tegen de Veluwe aan. Zowel aan de zuidwestkant van de Veluwe als op de Hoge Veluwe leven wolven. Schaarsbergen is dichtbij, maar nog geen officieel leefgebied van de wolf, zoals de gemeente Renkum dat bijvoorbeeld wel is. Daar heeft de wolf afgelopen maand vermoedelijk drie keer schapen doodgebeten.

Van der Slikke had geen wolvenwerend raster om zijn weide staan. ,,Het gaat om twee weiden van elk twee hectare. Dat kost een vermogen. Bovendien is het de vraag of dat helpt.” Hij heeft zijn drie andere pony's die in de wei stonden, wel opgehaald. ,,Ze waren heel wild. Ik denk dat de wolf ook achter hen aangezeten heeft.”

