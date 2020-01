Arnhemmer werkte jaren in zorg met vals diploma

Column Remco Kock Twee vrouwen die samen dineren, op Valentijns­dag: de mensen zullen denken…

15:44 Bij mijn avondbaantje in het distributiecentrum kijken jonge collega’s me aan alsof ik gek ben. Nee, ik heb geen Instagram of Facebook. ,,Wat doe je thuis dan? Boeken lezen? Serieus? Is toch saai?”