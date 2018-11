Arnhemmer zeven maanden de cel in voor oplichten bejaarden

Ontharings­kli­niek uit Amersfoort opent vestiging in Arnhem

13:26 ARNHEM - Fine Laser Clinic opent binnenkort een filiaal in de Arnhemse binnenstad. Het wordt de tweede vestiging voor het bedrijf, dat is gespecialiseerd in ‘definitieve en pijnloze laserontharing’. In Amersfoort is al een Fine Laser Clinic.