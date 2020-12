Arnhemmers en Rhedenaren kunnen vuurwerk inleveren: ‘Zolang het thuis ligt, houden wij ons hart vast’

Noodkreet ziekenhuis Rijnstate richting patiënten: ‘Alstu­blieft niet meer bellen, wij bellen u’

16:16 ARNHEM - De telefooncentrale van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is volledig overbelast. Medewerkers worden platgebeld nadat minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) rond het middaguur liet weten dat alle planbare reguliere zorg voorlopig wordt gestaakt. Dit omdat de druk in de zorg enorm is toegenomen.