Arnhemmers en Vlaardingers die aanslag wilden plegen kenden elkaar en hadden contact

Airborne Museum en Openlucht­mu­se­um in race voor Europese museum­prijs

14 december ARNHEM - Airborne Museum ‘Hartenstein in Oosterbeek en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem zitten in de race voor de European Museum of the Year Award voor 2019. Dat is een prestigieuze Europese museumprijs waarmee het European Museum Forum de vernieuwing van musea stimuleert. Ook Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is genomineerd.