Arnhemmers gaan tijdens de dis met elkaar in gesprek over oorlogsherinneringen

Dat bleek donderdagavond tijdens een drukbezochte inspiratiebijeenkomst in het stadhuis in Arnhem. Tussen de 120 en 130 vertegenwoordigers van wijk- en sportverenigingen en geïnteresseerde bewoners waren daarbij aanwezig. Ze kunnen van de gemeente maximaal 400 euro per maaltijd krijgen. Dat heeft het stadsbestuur deze week besloten. Het college hoopt dat op zoveel mogelijk plaatsen in de stad herinneringstafels worden neergezet. In een wijk- of winkelcentrum, in het park of op een plein.