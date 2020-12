Arnhemmers kunnen vuurwerk inleveren op 24 en 28 december: ‘Zolang het thuis ligt, houden wij ons hart vast’

Video Woningen ontruimd in Klarendal nadat buurtbewo­ner gaskraan opendraait

20 december ARNHEM - Tientallen bewoners van de 4e Nijverheidstraat en omgeving in Arnhem moesten zondagmiddag een tijd hun huis uit omdat een buurtbewoner de gaskraan had opengezet. Vanwege het explosiegevaar mochten zij niet in hun woning blijven.