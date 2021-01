Arnhemmers niet onder de indruk van pistool waarmee 18-jarigen hun iPhones opeisten

De jongens gingen op het adres twee iPhones 11 kopen, vertelde een van hen voor de rechtbank. Die had de vader op Marktplaats aangeboden en hij had er een afspraak voor gemaakt.



Maar eenmaal binnen, vertelde hij, trok zijn vriend een vuurwapen en richtte deze op de bewoners. Hij schrok zich rot, zei hij, en ging er uit angst vandoor. Hij vindt dat hem niets verweten kan worden. Zijn advocate vroeg vrijspraak.



Maar de vriend zei dat hij het juist was geweest die hem het pistool had gegeven en dat het nooit hun bedoeling was geweest voor de telefoons te betalen.