Arnhemmers willen geld en ontvoeren Hagenaar naar schuurtje in Arnhem

Het trio zou met enkele anderen het slachtoffer op 7 januari vanuit Den Haag hebben ontvoerd. In Arnhem werd hij in een schuurtje vastgehouden en later in Rotterdam weer afgezet.



Volgens het OM werd de man onder druk gezet om 75.000 euro te betalen. Hij kreeg klappen op zijn hoofd met een pistool en werd in een nekklem genomen, waardoor hij het bewustzijn verloor. Uiteindelijk zou 25.000 euro zijn betaald.



Er zijn meer verdachten, maar alleen bovengenoemd trio zat nog vast. Twee van hen mogen hun proces nu ook in vrijheid afwachten. Alleen Arnhemmer Marco P. blijft vastzitten. Twee anderen waren eerder al vrijgelaten. Weer twee anderen zijn juist onlangs gearresteerd. Tot slot zou er nog een laatste verdachte zijn die nog aangehouden moet worden.