ArnhemProeft! festival komt terug: dit is er tot nu toe over bekend

Foodies opgelet! Het culinaire festival ArnhemProeft! komt terug. Na een afgelaste editie in 2022 dreigde het evenement uit de stad te verdwijnen, maar deze zomer kunnen liefhebbers van lekker eten en drinken hun hart tóch weer ophalen. En wel op een nieuwe locatie. Lees hier wat er tot nu toe bekend is.

Niet meer in het Musispark

ArnhemProeft! kon vorig jaar niet doorgaan omdat de gemeente geen vergunning verstrekte voor het festival in het Musispark. Volgens de Gelderlander had dit te maken met de aanleg van riolering en de kans dat het park zou beschadigen. ArnhemProeft! is in 2023 dan ook niet in het Musispark, maar op de Markt, zo laat organisator Frans van Eck weten aan indebuurt Arnhem.

Horeca op het festival

Een nieuwe locatie dus! Kun je dan ook nieuwe horeca verwachten? Dat is nog niet bekend, maar de gesprekken met ondernemers zijn in volle gang. Frans vertelt dat er deze zomer waarschijnlijk alleen ondernemers met een restaurant in Arnhem op ArnhemProeft! staan met een horecagelegenheid. ”We houden weer wat strenger vast aan onze roots, dus culinaire zaken krijgen een plek, natte horeca zoals kroegen niet.” Verder komen ook de artiesten en kunstenaars uit Arnhem.

Betalen met een pasje

Bij een culinair festival hoort lekker eten, maar ook drinken. Wat kost een drankje? Frans laat weten dat je voor bier en fris 3 euro betaalt en voor wijn 4,50 euro. Hoe betaal je in 2023 voor die hapjes en drankjes op ArnhemProeft!? Niet meer met munten. Je scoort een pasje met daarop een QR-code. Via de code zet je met iDeal geld op het pasje. Dat gebruik je om mee te betalen bij de deelnemende ondernemers. Staat er na afloop van het evenement nog geld op je pasje? Dan kan je dat volgens Frans laten terugstorten op je rekening.

Afijn, wanneer is ArnhemProeft 2023? Van 6 tot en met 9 juli.

‘Kick-off’: donderdag 6 juli 2023 van 16.00 tot 00.00 uur; Vrijdag 7 juli 2023 van 16.00 tot 00.00 uur; Zaterdag 8 juli 2023 van 12.00 tot 00.00 uur; Zondag 9 juli 2023 van 12.00 tot 22.00 uur.

