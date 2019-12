Arnhems bedrijf investeert fors in zonnefoliefabriek op Sumatra

Oud-cliënt (30) moet jaar cel in voor afpersing Arnhemse advocaat

18:42 ARNHEM/HUISSEN - Een 30-jarige man zonder vaste woonplaats is vandaag door de Utrechtse rechtbank schuldig bevonden aan afpersing en poging tot afpersing van een Arnhemse advocaat. De verdachte kreeg een gevangenisstraf opgelegd van een jaar. Dat is vier maanden meer dan door de officier van justitie was geëist.