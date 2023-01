Arnhems bekendste chocoladezaak staat te koop: ‘We zijn beiden rond de zestig, maar de zaak blijft bestaan’

De jongste van de broers heeft de chocoladewinkel in de Koningstraat in 2003 overgenomen van de vorige eigenaren. Hij werkte er toen al zo’n 20 jaar. ,,We zijn allebei gezond, net als ons bedrijf, maar willen zo langzamerhand wel stoppen. Daarom hebben we de winkel op advies van onze accountant ruim van te voren in de verkoop gedaan”, zegt Theo Gerrits.

Vermaarde brokkendag

Mousset is tot ver in de omtrek een gerenommeerde chocoladewinkel. Traditioneel en vermaard is de ‘brokkendag’ daags na sinterklaas. Dan gaan de chocoladeletters, borstplaten en marsepein in brokken voor een vriendelijk prijsje de deur uit. Het zorgt jaarlijks voor een lange rij klanten. Mousset verkoopt in de dagen na pakjesavond zo’n 1000 kilo zoetigheid.

Maar Mousset is veel meer dan ‘brokkendag’. Het bedrijf kent ook een productieruimte aan de Veilingstraat, waar de lekkernijen worden gemaakt.

Sinds 2020 in de verkoop

Het is dus duidelijk wel de bedoeling dat de nieuwe eigenaar de chocolaterie voortzet. ,,We hebben de zaak sinds 2020 in de verkoop en er zijn enkele overnamekandidaten geweest, maar het wachten is nog op de juiste”, zegt Theo Gerrits.

Beide broers willen de nieuwe eigenaar graag helpen bij de voortzetting van het bedrijf. ,,We hebben geen haast. We wachten rustig af wat er op ons af komt. Voorlopig gaan we gewoon op de oude voet voort. We bereiden ons nu voor op Pasen, een drukke tijd voor ons.”

Volledig scherm Archieffoto van een groot paasei van Mousset in Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. Het werd ten tijde van de coronacrisis verloot onder mensen die de foto van de chocolaterie via Facebook deelden. © Mousset Facebook

