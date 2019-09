Arnhems burgemeester Marcouch opent herdenking slag met parachutesprong

De Arnhemse oorlogsja­ren van een latere filmster: ‘Die ogen! Ze was zo mooi en zo fijn’

11:29 Filmster Audrey Hepburn woonde als meisje in Arnhem en Velp. Over deze vergeten periode schreef de Amerikaan Robert Matzen een boek, dat zaterdag in Velp wordt gepresenteerd. Er wordt dan ook een beeld van Hepburn onthuld.