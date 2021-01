Arnhems Café Stella by Starlight ter ziele: ‘Huiskamer van Coehoorn’ na 7 jaar gesloten

ARNHEM - Café Stella By Starlight in de Arnhemse wijk Coehoorn sluit per direct. Het café, gelegen in de Coehoornstraat tegenover het Coehoornpark, liep door de coronacrisis veel inkomsten mis. Het ontbrak eigenaar Ruben Valentijn de Rooij aan perspectief. Hij heeft besloten er een punt achter te zetten.

Stella by Starlight gold als ‘huiskamer’ en ontmoetingsplek van de Arnhemse wijk Coehorn. Men kon bij het café terecht voor lunch, borrel en diner. Regelmatig werden er live muziekavonden georganiseerd. Het café was onderdeel van Coehoorn Centraal, een burgerinitiatief van en voor de voor de creatieve wijk Coehorn.

Financiële malaise

De coronacrisis heeft het café zwaar getroffen. In oktober werd al gespeculeerd op een sluiting. In een post op Facebook wordt nu het einde van Stella By Starlight aangekondigd. De financiële gevolgen van de crisis, maar ook de ‘geplande verbouwingen in het pand en de wijk’ worden als reden van sluiting gegeven.

‘Afgelopen 5 december was het precies 7 jaar geleden dat mijn toenmalige compagnon en ik het glas hieven op de geboorte van Stella by Starlight. Na overweldigend succes, zelfs tot op het laatste moment, moet ik toch helaas melden dat het hier eindigt. Stella by Starlight is ter ziele….’

In de post wordt gewezen op de vele verschillende evenementen die door de jaren heen in café werden georganiseerd. Ook worden gasten en personeelsleden van het café bedankt. Er wordt afgesloten met de woorden: ‘Er is Sterrenlicht aan het eind van de tunnel!’

De sluiting van Stella By Starlight wordt, gezien de reacties onder de Facebookpost, verdrietig ontvangen. ‘Een gemis voor Arnhem’, is onder meer te lezen.