Arnhems café Van Doorn enkele maanden na opening alweer dicht: ‘Als laatste kok weggaat, heb je toch wel een probleem’

Met een voordracht van stadsdichter Jesse Laport ging café Van Doorn, opvolger van café Babo en daarvoor Dingo’s, in mei van dit jaar officieel van start. Gasten kunnen er inmiddels zo’n twee weken al niet meer terecht voor een hapje of drankje. Opengaan is op dit moment duurder dan gesloten blijven, stelt mede-eigenaar Willem Vierdag.