Arnhems duo opgepakt na dumping drugsafval aan rand van Schuytgraaf

Coldenhoff grijpt net naast podium bij MXGP, maar Arnhem is een blijvertje: ‘Het was een hele mooie baan’

Het WK motorcross was na twee jaar terug in Nederland. In Arnhem namen 's werelds beste motorcrossers het tegen elkaar op. De Nederlanders deden mee voor de prijzen, maar grepen net mis. Bij de vrouwen was er wel succes. Fransman Romain Febvre pakte de zege.