Arnhems echtpaar op dag van 65-jarig huwelijk weer heel even bij elkaar ondanks corona: ‘Hele team is er euforisch van’

Arnhemse cafébaas had een oplossing, maar moet opnieuw wachten

7:43 ARNHEM - Wolter de Bes van Café Caspar in Arnhem had zich al helemaal voorbereid op de anderhalve meter economie. Nisjes in de zaak had hij willen omtoveren tot knusse zithoekjes achter spatplaten van speciaal plexiglas en gordijnen. Maar die vlieger gaat niet op nu de horeca in de coronacrisis voorlopig dicht blijft.