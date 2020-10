Arnhems Kamerlid kiest voor gezondheid en gezin: ‘Ik was altijd op pad’

Gedupeerde Arnhemse huisschil­der: ‘Politie vond bloedspoor na zesde autokraak in mijn bestelbus niet interes­sant’

7:30 ARNHEM - Niet interessant. Dat was wat de agent volgens Ruud van Embden zei nadat de Arnhemse huisschilder hem had gewezen op het bloedspoor in zijn bestelbus. Het bloedspoor was afkomstig van de autokraker. ,,En dan te bedenken dat er voor de zesde keer binnen een jaar in mijn bus was ingebroken.”