Arnhems mode-evenement State of Fashion naar modefestival in Berlijn

ARNHEM Een compacte versie van het hoogwaardige Arnhemse mode-evenement State of Fashion is vanaf 31 augustus te bewonderen op het mode-, style- en cultuurevenement Bread&Butter in Berlijn.

,,Een grote verrassing en goed voor de internationale reputatie van modestad Arnhem. Wie weet levert dit nieuwe uitnodigingen en verdere internationale samenwerking op", zegt hoofd projecten Esther Muñoz Grootveld van het vierjaarlijkse State of Fashion.

Viktor&Rolf

Bread&Butter is georganiseerd onder de vlag van online mode modeshop Zalando. Die heeft State of Fashion uitgenodigd. ,,Zalando kent ons via het ontwerpers duo Viktor&Rolf. De twee designers hebben voor Zalando een collectie gecreëerd. Zij exposeerden ook bij ons in Arnhem. Zo is het contact ontstaan. Daar hebben wij dit aan te danken", aldus Muñoz Grootveld.

In de Arnhemse Melkfabriek waar State of Fashion werd gehouden, werden ontwerpen van 50 deelnemers geëxposeerd. Er gaat werk van twaalf ontwerpers mee naar Berlijn. Onder hen: Iris van Herpen, Liselore Frowijn en Pauline van Dongen. In Arnhem werden ook debatten gehouden over duurzame mode. Dat gebeurt ook op 31 augustus in Berlijn.

Sfeer

De modefestival in Berlijn duurt van 31 augustus tot en met 2 september. Ze wordt gehouden in een oud ketelhuis. ,,Qua sfeer komt dat overeen met onze Melkfabriek", zegt Muñoz Grootveld die samen met assistent-curator Renee van der Hoek van State of Fashion afreist naar Duitsland.

Ze is benieuwd hoeveel mensen de compacte versie van State of Fashion gaan bezoeken. De Arnhemse delegatie zal in Berlijn oproepen tot meedenken over oplossingen voor een duurzamere mode-industrie. In Arnhem trok de expositie samen met bijbehorende evenementen 27.500 bezoekers.

40 labels

Op het driedaagse modefestival van de online retailer toonden vorig jaar meer dan 40 labels hun collecties voor dit najaar aan consumenten, die ook ter plekke kleding konden bestellen. Merken zoals Adidas, Converse, Fila, Nike, Levi's, Jil Sander Navy en Topshop deden mee. Bread&Butter werd bezocht door 30.000 modeliefhebbers.