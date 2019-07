Arnhems park Sonsbeek wordt volop als asbak gebruikt: overal peuken

Laat niet, als dank, voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos de schillen en de dozen. Aan dat credo, bijna een eeuw geleden gelanceerd door de ANWB, lijkt de bezoeker van Park Sonsbeek zich te houden. Het is de dag na het weekend, maar tegen het vuilvolume dat de rapende reporter binnen haalde in Klarendal en Presikhaaf kan de stadsoase niet op.



,,Zo erg als vorig jaar is het niet meer”, bevestigt Annie van Silfhout (86), al zestig jaar woonachtig in de watermolen. Daar is de rapende reporter op het einde van zijn ronde het terras aan het ontdoen van peuken en een enkel blikje. Vorig jaar stuurden lezers foto's naar de redactie van de klerezooi In het park na weekenden. Nu niets van dit alles.