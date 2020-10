Arnhems PVV-Raadslid Rob Sanders plotseling overleden, Wilders: ‘Alle sterkte in deze moeilijke tijd’

VIDEO Mink hielp slachtof­fer (73) Arnhem en probeerde in te grijpen: ‘Hele nacht niet kunnen slapen’

30 oktober ARNHEM - In de Spijkerstraat in Arnhem is donderdagavond een 73-jarige man ernstig mishandeld. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Buurtbewoner Mink de Gooijer heeft het slachtoffer nog geholpen, maar tevergeefs.